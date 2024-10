"Si vous créez des jeux, nous aimerions avoir de vos nouvelles. Si vous n'êtes pas sur Xbox, nous aimerions savoir pourquoi. Et franchement, si vous utilisez des produits concurrents, vous avez probablement un point de vue intéressant dont nous pouvons tirer des enseignements".

Microsoft Gaming a dévoilé une extension de son initiative Xbox Research, grâce à laquelle elle vise à obtenir davantage de retours de la part des développeurs de jeux vidéo sur divers sujets, dans le but d'améliorer ses outils et ses services. L'objectif est d'écouter les employés des partenaires de l'écosystème Xbox afin de les mettre en contact avec leurs équipes internes pour discuter de la manière d'améliorer leurs futurs outils. Microsoft Gaming estime qu'en s'adressant directement aux développeurs de jeux, ils obtiendront des informations importantes qui les aideront à résoudre les principaux problèmes qu'ils rencontrent de leur côté.Il s'agit d'une initiative avant-gardiste de la marque pour soutenir les développeurs, axée sur ceux qui travaillent sur les jeux vidéo auxquels nous jouons, à l'échelle mondiale et pour les sociétés de production de toute taille.Microsoft étend l'initiative à ceux qui n'envisagent même pas de travailler sur les consoles Xbox, afin de découvrir pourquoi et ce qui pourrait les aider à changer d'avis.L'entreprise indique qu'elle prête attention aux réactions qui ont émergé ces derniers mois, dans lesquelles plusieurs petits studios ont fait part de leurs difficultés à lancer certains titres sur Xbox, en raison d'un manque de soutien et de communication.