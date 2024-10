Si l'objectif est de préserver tous les actifs passés de Nintendo afin que les gens puissent comprendre ce qu'est Nintendo, alors il ne s'agit pas seulement des employés ; nous avons maintenant des gens qui couvrent trois générations et qui connaissent Nintendo. Ce serait formidable que ces personnes puissent voir et comprendre ce qu'est Nintendo. J'espère que grâce à cela, les gens comprendront et s'abstiendront d'entraîner Nintendo dans des compétitions telles que la « guerre des consoles », qui se concentre sur les hautes spécifications et les performances matérielles (rires). Nintendo continuera à utiliser les différentes technologies disponibles aujourd'hui pour créer des choses d'une manière qui lui est propre. Nous ne nous limitons pas aux jeux, nous nous impliquons également dans les films et nous continuons à créer une variété de contenus de divertissement. J'ai pensé que ce serait une bonne occasion pour les gens de comprendre cela, et c'est pourquoi nous avons fait cela.



Je pense que le plus important est que les gens visitent ce musée et en ressortent en se disant : « Nintendo est une entreprise qui n'a rien à voir avec la concurrence dans l'industrie du jeu vidéo ou la technologie de pointe dont les gens parlent habituellement ». Bien entendu, nous menons des recherches sur les technologies. Par le passé, des analystes et d'autres personnes ont dit des choses telles que : « Pourquoi Nintendo ne se concentre-t-elle pas sur les réseaux ? » ou « Qu'en est-il du mobile ? » ou « Pourquoi n'utilisez-vous pas des puces de pointe ? ». Cependant, si les gens regardent calmement les objets exposés, ils se rendront compte que nous avons en fait travaillé sur ces sujets depuis le début. Mais Nintendo a l'habitude d'attendre le bon moment pour lancer des produits, et de ne les commercialiser que lorsque nous pensons que le moment est parfait. Je pense que cela apparaît clairement dans le musée et que cela contribue à renforcer la confiance en Nintendo. Pour nos actionnaires également, il s'agit d'une sorte de perspective à moyen et long terme, montrant qu'ils peuvent nous faire confiance pour gérer l'entreprise correctement.

On pourrait croire que nous allons dans la direction opposée pour le plaisir d'aller dans la direction opposée, mais il s'agit en fait d'essayer de trouver ce qui fait la spécificité de Nintendo. On parle beaucoup de l'intelligence artificielle, par exemple. Lorsque cela se produit, tout le monde commence à aller dans la même direction, mais c'est là que Nintendo préfèrerait aller dans une direction différente.

La semaine dernière vous avez peut être remarqué que plusieurs médias journalistiques (dont M6, et notre Chièze national aussi...) on eu le droit d'accès au Nintendo Museum. Pour l'occasion, Shigeru Miyamoto a accordé une interview au magazine japonais Famitsu où il revient notamment sur la fameuse "Guerre des Consoles" et la place de Nintendo.Pour l'ancien game-designer, il aimerait que certains personnes arrêtent d'emmener Nintendo sur ce terrain là, et le Nintendo Museum pourrait aider les derniers têtus à comprendre la philosophie de l'entreprise.Miyamoto a aussi commenté au sujet de l'IA générative (pour The New York Times cette fois) :J'ai hâte de voir le énième article de Suzukube sur la PS5 Pro, pas vous ?