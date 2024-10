Salut à tous,J'espère que vous allez bienJe vous partage ma petite découverte du weekend. C'est Crypt Custodian, un metroidvania à la DA hyper mignonne, qui nous fait incarner un chat dans l'au-delà et qui est développé par une seule personne. Le jeu est disponible depuis le 27 août sur toutes les plateformes et c'est la démo que je vous découvrir aujourd'hui.Bon visionnage et bon weekend à tous

posted the 09/29/2024 at 10:58 AM by oniclem