La PS5 PRO est visible pour le grand public au Tokyo Game Show, permettant de voir de quelle façon sont boostées les performances avec le PSSR, une technologie d'upscaling qui semble être révolutionnaire sur le papier, mais méconnu (et méprisé) par les joueurs console, alors même que le résultat, à l'écran, à tendance à être souvent meilleur qu'en natif d'après les premiers retours d'influenceurs.Voici les retours de quelques équipes françaises sur place :

posted the 09/27/2024 at 02:10 PM by suzukube