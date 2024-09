Un des employés influents de Sweet Baby Inc etait invité à la Game Developers of Color Expo a présenté des diapo intéressantes dans son interview, ce dev ayant bossé sur Suicide Squad, God of War Ragnarok ou encore Alan Wake 2 est Camerin Wild.Dans une des ses diapos il a mis dans ses objectifs " De réduire l'industrie du JV en cendres", dans la vidéos sur YouTube il ne rentre pas en détails sur ce motif mais part plutôt dans une explication confuse comme quoi le capital est trop présent et que la créativité n'existe plus qu'il faut tout casser et tout rebooter.Donc selon lui faut tout détruire et repartir à 0, et par conséquent Sweet Baby serait ce renouveau, eux seuls savent ce qu'il faut, ce dont les gens ont besoin.Ce qui est ironique et hypocrite vu que Sweet Baby bossent avec les entreprise les plus capitalistes du milieu comme Ubisoft, EA, Microsoft, Sony, Take Two, Warner Games.“To prove that space where whiteness doesn’t have to live-is where some of the best stories are told.”En gros prouver que les espaces ou la blanchité n'existes pas sont l'endroit ou il peut y avoir certaines des meilleures histoires qui existent.Bon en gros du racisme décomplexé. Car bon parler de blanchité ou de racisés c'est quoi le rapport avec un bonne histoire ? Aussi un noir qu'un blanc peut écrire une bonne histoire le talent s'arrête pas à la couleur de peau.Plus loin il explique que offenser les gens c'est bien mais qu'il faut offenser les bonnes personnes (les blancs), offenser les racisé c'est mal.Les studio qui bossent ou veulent bosser avec Sweet Baby ne peuvent pas faire comment si ils ne savaient pas qui est Sweet Baby ni quels sont leur objectifs car ils sont dévoilés clairement en plus des différentes déclarations racistes sur les blancs de Kim Belair. Ils peuvent pas dire "on savait pas".Sweet Baby passent aussi leur temps à duper les gens, en surface quand on les accuse ils disent avoir qu'un petit impact mineur dans les jeux, comme par exemple sur leur site ils disent avoir modestement contribués à Suicide Squad ici et la avec des banters ou cutscenes, or dans les credits du jeu il est clairement montré noir sur blanc que Kim Belair (la PDG de Sweet Baby) est la lead writer, en gros le scenario et tout ce qui va tourner autour de l'histoire du jeu c'est Sweet Baby qui le décide.A noter que Square Enix n'apparait plus comme partenaires de Sweet Baby sur leur site, ce qui était le cas avant. Est ce que SE ne veulent plus bosser avec eux ? Ou est ce que SE leur ont dit d'enlever ca en surface mais continueront de bosser en sous main avec eux ? On verra.PS: Famimax, Bennj, Nicolasgourry ou encore Tonius, le mot wokisme n'a pas été employé une seule fois dans ce billet et aucun woke n'a été torturé durant sa rédaction, leur droits ont été respecté jusqu'au bout