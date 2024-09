Je vous propose une nouvelle vidéo avec l'ami Laurent, où cette fois-ci nous nous attaquons à une machine mythique, notamment en France : l'Atari ST.Laurent utilise un debugger qu'il a développé pour nous montrer les différentes méthodes utilisées à l'époque par les développeurs, pour réussir à animer sprites et autres éléments du décor.Car oui, contrairement à l'Amiga, le ST était dépourvu de sprites ou de systèmes d'animations en hard (en tout cas pour les premiers modèles).Et vous allez voir, les programmeurs devaient redoubler d'imagination pour contourner ces limitations hardware ...

posted the 09/14/2024 at 01:45 PM by jedi