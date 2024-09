Jeux Video

Selon l'habituel leaker chinois très fiable d'A9VG, qui comme d'hab fait du teasing bien codé.Titre du thread : "No Change in Hairstyle This Year. See You at TGS!"(la coup de Kiryu avait changé dans Like a DragonTexte : "Code Phrase: I am Crazy Vegeta."+ visuel ci-dessous avec en binaire 202502 (février 2025)Et, ce n'est pas la première fois qu'il tease comme tel, 919x920 pour les dimensions du visuels (le RGG Summit aura lieu le 20 septembre, donc peut-être un reveal préalable lors d'un State of Play la veille).