Selon Yuni et via un regroupent de plusieurs sources, Concord aurait coûté 200 000 000 $ à Sony.



Entre Bungie (3,4 milliards $), l'amende pour concurrence déloyale sur les accessoires (13,5 millions $) et ça, il va falloir en vendre des AstroBot et des PS5 Pro pour éponger toutes ces pertes....



Qu'en pensez vous ? Sony va mourir ?