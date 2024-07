Horace Luke (sa version)

Ils ont déposé cette carte et ces composants sur la table, ils m’ont expliqué qu’ils voulaient que ça fonctionne comme ceci, comme cela, et m’ont demandé de leur faire un dessin, de les aider à le mettre sur papier.

Je me souviens que je n’avais rien d’autres sous la main qu’un marqueur vert, mes autres marqueurs n’avaient plus d’encre. J’ai fait un dessin en noir et vert et finalement, c’est resté, tout le monde est tombé amoureux.

Seamus Blackley explique (sa version) :

« Quand nous devions avoir un logo pour une réunion ou quelque chose, un gars appelé Horace Luke avait un de ces superbes ensembles de marqueurs avec ces embouts colorés, et donc tout le monde les a immédiatement volés. La seule couleur qui lui restait était le vert que personne ne voulait, donc nous avons fait tout le travail artistique avec du vert et depuis, c’est resté vert ».

Lorsque Seamus Blackley et son équipe sont venus voir Horace Luke, qui était à l’époque Creative Director de la Xbox, l’homme a mis sur papier à l’aide d’un marqueur vert différentes idées. C’était à l’époque la seule couleur qu’il avait, et ça a fait forte impression.Avec la couleur verte pour symboliser la Xbox, les équipes de Microsoft ont (involontairement) opté pour l’une des trois couleurs primaires de la lumière (RVB) et ces trois couleurs primaires caractérisent aujourd’hui les principaux acteurs du jeu vidéo. En effet, Nintendo était déjà identifié par le rouge et Sony allait accaparer la couleur bleue à partir de la PlayStation 2.