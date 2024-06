Avis aux visiteurs et contributeurs de Gamekyo surIONOS a instauré hier soir sans prévenir une nouvelle limitation de connexions simultanées (seulement 20 en même temps, une limite atteinte en quelques secondes, bien évidemment)Notre Admin, City Hunter, créateur du site & de feu consoles+.net, a demandé des explications :Après notre dossier "l'Histoire d'elden Ring" (référence N°1 sur Google depuis sa sortie), nous devions publier notre premier avis détaillé sur, avec Iglou 38, le spécialiste du Soul borne, qui vient (déjà) de le finir.De plus, nous réservions aujourd'hui une nouvelle interview d'un développeur indépendant surprise !Bref, ça ne pouvait pas tomber plus mal.Nous cherchons donc une autre solution d'hébergement. En attendant, un grand merci àIONOS : nous nous passerons de vous à l'avenir !