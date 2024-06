J'ai pas précisé laquelleDonc aussi bien que la Wii U en faitC'est une catastropheChiffres livrés par Oscar Lemaire donc très fiable.Sur un laps de temps identique.- Xbox Original : 800.000 ventes en France- Xbox 360 : 1,1 million- Xbox One : 1 million (wow quand même)- Xbox Series : 700.000 (*)(* identique à la Wii U au même temps que sa courte carrière, donc elle pourrait au moins la dépasser, toujours ça)Anecdote ?Depuis début 2024, la Xbox Series tourne à 54.000 unités vendues en France. C'est moins qu'au Japon (pays avec + d'habitants mais où la marque est censée être pas très visible quoi).

posted the 06/19/2024 at 08:26 PM by shanks