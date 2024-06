PuissanceNintendo

Il semblerait maintenant que le Nintendo Direct pourrait être programmé pour le 18 juin. Cette hypothèse est soutenue par une vidéo YouTube concernant une mise à jour prochaine du jeu multijoueur Among Us, qui a été accidentellement mise en ligne puis retirée rapidement.Bien que cette vidéo puisse correspondre à une annonce indépendante, le web s'enflamme car Innersloth a déjà dévoilé des mises à jour lors de précédents Nintendo Directs, et les mots « disponible maintenant » laissent penser à un lancement immédiat lors de la diffusion de la présentation.Même si les plans des uns et des autres peuvent toujours changer, le fait que nous attendons encore ce Direct et que le mois de juin touche à sa fin rend la date du 18 juin, ou plus tard cette même semaine, très plausible.