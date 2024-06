Jeux Video

T'as bien lu.Selon Tom Warren : Halo CE Remastered dans les premières étapes de son développement pour une sortie conjointe sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.Alors Halo 1 a déjà obtenu un remake graphique donc on ignore si on parle d'un remaster de l'original moche ou du remake (pourtant déjà en 4K, non ?).Mais pourquoi pas direct la MCC Collection ?Je note un truc après coup.Ptéte une refonte sous Unreal Engine vu qu'ils voulaient passer sur ce moteur ?Au moins, ils se feraient la main dessus.