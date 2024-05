Multi machines

Ne sachant pas trop quel jeu attaquer, je me suis dis qu'un petit jeu Disney serait surement un bon amuse gueule en attendant quelque chose de plus consistant. J'avais ce Dreamlight Valley qui trainait depuis un moment du coup j'en ai profité.+ Réalisation sympathique. Alors rien de fou non plus mais c'est propre, et carrément suffisant pour un jeu de ce type.+ Très accessible. Le jeu cible avant tout les enfants du coup ce n'est pas bien compliqué à prendre en main ni d'avancer.+ Pas mal de choses à faire. Le jeu propose tout un panel de missions en plus des traditionnels farming. Les quêtes sont relativement rapides mais nombreuses.+ Les personnages emblématiques des franchises Disney. On y retrouve Mickey, Dingo, Picsou, ...+ Excellente durée de vie. Le jeu se veut relativement long compte tenu de tout ce qu'il y a à faire, et vu que l'ambiance reprend assez fidèlement les univers des films Disney (musiques comprises), on parcoure ce monde avec plaisir.- Brouillon par moments. Effectuer les quêtes s'avère parfois un peu compliqué, surtout pour des enfants à cause d'un système pas toujours instinctif- Trop de farming. Le jeu va vous demander différentes choses pour avancer, dont de la cuisine, collecter des cristaux, des pièces, ... Et on est souvent à court de certains éléments (surtout l'argent, Picsou est fidèle à sa réputation d'avare fini). Du coup il faut chercher sans cesse des ressources partout pour les vendre et acheter les évolutions, quêtes ... Ca gonfle artificiellement la durée de vie pour pas grand chose- Le jeu est bourré de freezes. C'est d'autant plus rageant que le jeu est sorti il y a un petit moment maintenant, et un petit tour sur le net suffit à voir que ce n'est pas un cas isolé et que toutes les versions sont touchées.Une honte à ce stade de bugs et autres merdouilles.Cet avis est bien plus court que ce qu'il devrait ... mais c'est normal ... je n'ai pas pu finir le jeu à cause de ces foutus freezes. J'ai une mission que je ne peux pas lancer et malgré plusieurs tentatives de le relancer, le supprimer et le réinstaller, rien à faire. Ca plante toujours au même endroit. Alors heureusement que je l'ai fait avec le gamepass car pour celui qui l'a payé je n'imagine pas les boules en restant bloqué à cause d'un bug. C'est vraiment dommage car il se révèle super sympa et bien fichu. Mais impossible de passer sous silence et de conseiller ce titre avec une finition aussi merdique qui empêche d'avancer. Carton rouge.