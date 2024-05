Cela vient de Midori, qui leak depuis des mois sur Twitter avec un ratio de 100% les jeux Sega/Atlus et depuis récemment Nintendo.Donc elle dit que le remake du 10 n'est pas en développement, mais que le FF9 Remake existe bel et bien et qu'il est bien en dev.

Who likes this ?

posted the 05/21/2024 at 11:42 AM by jenicris