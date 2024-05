Jeux Video

L'info m'avait échappé.8 épisodes pour la Saison 2.(10 pour la première)Mais bordel c'est de pire en pireOk c'est ambitieux visuellement mais on retourne en arrière et à l'échelle des années 2000, LOST, c'était putain d'ambitieux aussi et on avaitAlors oui aussi, les séries avaient leurs lots de longueur et qu'on réduise un peu, c'est tout à fait normal pour éviter de se taper des purges à la Walking Dead (j'ai aimé la série mais bordel, on peut supp la moitié ou plus des épisodes de la série).Mais de là à ça :- 24 épisodes par an- 8 épisodes tous les deux ansOn a quand même divisé le quota par 6Et encore, t'as des séries, c'est + de 2 ans d'attente maintenant entre deux saisons...