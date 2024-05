Je vous propose aujourd'hui une petite vidéo détente où je reviens sur la sulfureuse affaire Ghost's n Goblins / Amstrad Magazine, qui a fait beaucoup de bruit à l'époque (dans les cercles privés uniquementCar oui, j'ai de nouveaux éléments qui vont peut-être enfin nous permettre une bonne fois pour toutes de tirer cette affaire de pré-version de Ghosts n Goblins Amstrad CPC au clair, pré-version qui promettait un jeu beaucoup plus proche de l'arcade que la version commercialisée à l'époque.La vérité est-elle au bout de la vidéo ? Je vous laisse juge

posted the 05/18/2024 at 02:11 PM by jedi