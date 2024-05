"nouveau" entre guillemetà voir mais Nintendo a donc redéposé des noms de marque de 2 titres(Wii U)et(3DS/Wii U)Chose amusante j'avais dit qu'une ressorti de Pullblox (Fullblox) sur Switch de ce jeu serait une bonne idée (avec toutefois une bande-son retravaillé pour donner plus de personnalité au jeu)https://famiboards.com/threads/new-trademarks-filed-for-kirby-and-the-rainbow-paintbrush-and-fullblox.9571/

Like

Who likes this ?

posted the 05/07/2024 at 12:30 PM by newtechnix