Dans le dernier rapport financier de Remedy, on apprend qu'Alan Wake 2 n'a toujours pas remboursé ses coûts de développement et de marketing malgré 1,3 million d'exemplaires écoulés.Même si le bilan global du studio n’est pas un désastre (10,8 millions d'euros générés quand même), il indique un vrai problème au niveau de son fer de lance de l'année 2023.Les causes de l'échec?Faut être franc, rien ne se vend niveau triple A ou AA horrifique s'il n'y a pas écrit Resident Evil sur la jaquette. The Callisto Protocol, Dead Space, Alone in the Dark et j'en passe, c'est four sur four et ça ne date pas d'aujourd'hui malheureusement, comme les bides immérités d'un certain Alien Isolation en 2014 ou d'un excellent Evil Within 2 en 2017 pour ne citer qu'eux.Pour rajouter d'autres causes à l'échec d'Alan Wake 2, on peut citer une attente de 13 ans pour une suite au premier jeuIl y a donc pléthore de facteurs qui laissent comprendre l'échec actuel du nouveau bébé de Remedy.Cela creuse un avenir de plus en plus incertain pour les jeux au style horrifique, sauf pour Capcom qui peut dormir tranquille, son Resident Evil 4 Remake a terminé sa première année de commercialisation avec 7 millions au compteur. Une réussite totale.On espère le meilleur pour Silent Hill 2 à moins que...