Suite à une polémique sur un graffiti qui était un peu raciste, Sony a logiquement décidé de patché ça! Sauf que cela ne s'arrête pas à ça, Sony a décidé par la suite de censuré le gore dans le jeu notamment le sang sur les tenues quand Eve tue les monstres et par la suite ils ont censuré quelques tenues dans le jeu. En gros, si vous voulez jouer au jeu sans censure, il vous faudra la version physique et ne pas faire la mise à jour dessus. Pour rester transparent sur la situation, kim hyung tae serait en discussion sur la chose.

posted the 04/26/2024 at 10:12 PM by lion93