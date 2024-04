Sunsoft – un moment porté disparu du monde du vidéoludique – revient en 2024 comme éditeur avec la suite d’un jeu NES un peu méconnu sorti… 32 ans auparavant ! Autrement dit, un nouveau départ pour Ufouria (Hebereke), qui lorgne clairement du côté des jeux de plateformes Yoshi pour sa jolie réalisation mêlant textures en laine, cartons et perles en plastique.

Jeu nostalgique dans l’âme, rempli de références à son lointain prédécesseur en remixant également ses musiques, Ufouria 2 présente également un esprit loufoque, à travers une histoire et des dialogues gentiment absurdes : vos 4 héros pas bien dégourdis se lancent en effet à la poursuite d’un extra-terrestre idiot qui veut conquérir la planète.

Davantage un reboot qu’une vraie suite, Ufouria 2 a (étonnamment) abandonné la partie metroidvania du premier, et n’est simplement qu’un jeu de plateformes. Sa particularité est de générer des niveaux différents à chaque visite d’un monde, ce qui ne complique toutefois pas énormément la partie, facile et assez courte, et les boss ne vont poser aucun challenge.

Cette production assurément sympathique dégage beaucoup de bonne humeur, mais je ne la conseille pas à plein tarif.