Le guide Utimania est sorti au Japon et grace a "aitaikimochi" sur Twitter, nous avons le droit a quelques traductions. Je poste ce qui n'est pas du spoil, pour le reste: https://twitter.com/aitaikimochi - Nomura voulait que la partie 2 soit sous-titré "Reunion" mais c'est finalement le remaster de Crisis Core qui fut sous-titré ainsi. Il n'a divulgué celui de la partie 3 a personne.- Le personnage de Glenn Lodbrock a été crée a la base pour cette trilogie de remake, mais ils ont eu ensuite l'idée d'en faire le personnage principale de la trame "The First Soldier" du jeu mobile Ever Crisis.- L'histoire principale de FF7 Remake Part 3 est déjà écrite et Nomura pense qu'ils commenceront peut-être l'enregistrement des voix dans un avenir proche.Kitase lui a proposé une idée sur « quelque chose » de très important à inclure, même si cela ne figurait pas dans le jeu original, et Nomura réfléchit à la manière de la réaliser. Il pense que les gens seront certainement heureux s’ils réussissent à bien le faire.- Kitase espère proposer un produit étonnant pour la partie 3 sans avoir à sacrifier la qualité au fil du temps. Il dit que la raison pour laquelle FF7 Rebirth a été dans une période de développement si efficace c'est parce qu'ils ont pu conserver le même personnel que pour FF7 Remake, et que la partie 3 aura également la même équipe.Il mentionne que FF7 Rebirth a en fait été réalisé en 3 ans puisqu'environ un an fut consacré au développement du DLC d'Intergrade et il espère pouvoir respecter ce calendrier pour la partie 3 également.- Kitase espère que le monde de FF7 pourra continuer même après avoir terminé la trilogie FF7 Remake Project, mais ils doivent avant tout terminer la partie 3.Il pense que la troisième partie sera peut-être sa dernière participation à un jeu de la série FF7 en raison de son âge.Il souhaite terminer la trilogie sur une note positive sans laisser aucune affaire inachevée, mais ce n'est que son opinion personnelle sur le sujet.