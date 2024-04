Jeux Video

Selon les données de TrueTrophies en collaboration avec GameInsights, le titre a perdu "au moins" 94% de son audience du Day One."Au moins", car les données s'arrêtent aux 200 jeux actuellement les plus populaires sur PlayStation et Foamstars n'est même plus dans le classement, signifiant que la situation serait encore pire.On félicitera Square Enix qui doit avoir une parfaite connaissance du marché en lançant un GAAS sur une seule famille de console (même pas PC) sans le rendre free-to-play MAIS en adoptant les mêmes méthodes de Pass et micro-transactions qui n'ont plus rien de micro (45 balles certains packs 1 skin + accessoires).