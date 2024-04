Aujourd'hui je vous propose de replonger 40 ans dans le passé, en Avril 1984, pour feuilleter ensemble le Tilt du mois qui venait de sortir.Un nouveau numéro passionnant, où ils vont tester 2 nouvelles machines, le nouvel ordinateur du constructeur anglais Acorn, à savoir l'Electron, ainsi que la nouvelle mouture de l'Oric, qui s'appelera l'Oric-Atmos.Et il y aura également les hits du mois, qui de Jet Pac à Atic Atac marqueront la suprématie du développeur anglais Ultimate Play the Game, les futurs RARE.En enfin, on termine avec le jeu d'arcade du mois, un monstre sacré qui n'est autre que STAR WARS, dont la borne d'arcade restera mythique.Bonne lecture !!!

