Le directeur de Stellar Blade, Hyung-Tae Kim, et le directeur technique, Dong-Gi Lee, ont récemment été interviewés par le site coréen m.ruliweb.L'un des sujets abordés concernait l'augmentation des coûts de développement ce qui entrainait une modification de la conception des jeux afin d'obtenir des marges bénéficiaires plus fiables.Mais Hyung-Tae Kim souligne l'importance des jeux solo ayant une fin et la manière dont leur coexistence avec les autres genres est importante. Shift Up qui était jusque là spécialisé dans les jeux mobiles a d'ailleurs l'intention de continuer à développer des jeux sur consoles."Le succès commercial est devenu un problème majeur ces dernières années en raison de l'augmentation des coûts de développement. Pour être honnête, j'entends souvent les gens autour de moi me conseiller de faire des jeux avec des marges bénéficiaires plus élevées. Mais ce dont notre industrie a le plus besoin c'est de variété, n'est-ce pas ?Les jeux sur console, c'est-à-dire des jeux solo avec une fin sont trés importants. Un marché où de tels jeux continuent d'être créés et de coexister avec d'autres genres et plateformes est plus sain.C'est pourquoi Shift Up continuera à relever le défi des jeux sur consoles à l'avenir. Nous souhaitons vivement continuer à créer des jeux qui permettent à de nombreux joueurs de s'amuser jusqu'au bout et de revenir à la réalité en se sentant bien."Stellar Blade sortira le 26 Avril sur Playstation 5.