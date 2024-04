Tout est dans le titre ^^L'attente autour d'un jeu et la hype qu'elle génère est parfois aussi importante que la sortie en elle même. (Si tant est qu'elle ne soit pas trop longue)Si vous deviez citer un seul jeu, celui que vous attendu le plus depuis que vous jouez aux Jeux Vidéos, ce serait lequel ?Pour ma part ce serait sans hésitation :Je me souviens encore très bien de cette bande annonce a l'E3 2004, qui a marqué toute une génération avec la montée sur scène de Miyamoto et la révélation du jeu avec une ambiance plus réaliste et épique qui contrastait énormément avec The Wind Waker.Le jeu avait été annoncé pour 2005 initialement, mais il a ensuite été repoussé à fin 2006, il a donc fallu attendre 2 ans et demi avant sa sortie.Tout ce temps, je me souviens avoir attendu ce jeu comme le messie, et a sa sortie, je n'avais pas été déçu. Il reste à ce jour mon Zelda préféré juste derrière Breath of The Wild !