Quelques données US pour Final Fantasy VII Rebirth (qui on le rappelle est sorti le dernier jour de Février) et accessoirement Helldivers 2.- 2eme des ventes physiques et dématérialisés du mois de Février derrière le roi Helldivers 2.Ce a quoi on ajoute le Final Fantasy VII Twin Pack (uniquement disponible en dématérialisé) contenant Final Fantasy VII Remake qui est 8eme.- 4eme des ventes des ventes physiques et dématérialisé de 2024 derrière Helldivers (1er), COD MW3 (2eme) et Tekken 8 (3eme).Le Final Fantasy VII Twin Pack est 16eme des ventes de 2024.- Final Fantasy VII Rebirth est le second jeu premium ayant le plus rapporté sur Playstation en Fevrier 2024.Le Final Fantasy VII Twin Pack est 4eme. Helldivers 2 est évidement premier.- La PS5 toujours en tête des ventes aux US, suivi par la Switch et la Xbox- Au passage le PS Portal est l'accessoire qui a le plus rapporté aux US en Fevrier, un bide.- Europe: Il se serait plus vendu de Final Fantasy VII Rebirth en un jour que de Final Fantasy XVI en 10 jours ( source