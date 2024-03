France : les meilleures ventes de 2023 France : les meilleures ventes de 2023

C'est maintenant l'heure du gros bilan 2023 pour le territoire français grâce aux données recueillies par le SELL, mettant pour commencer en avant le chiffre de 6,1 milliards d'euros de CA pour l'ensemble de l'année dernière, un nouveau record et une progression de bientôt 10 % par rapport à 2022, dont plus de la moitié pour les consoles, le reste du gâteau étant réparti quasiment équitablement entre le PC et le mobile.



NOTE :

Quoi qu'il arrive, le chiffre réel est au-delà de ce qui est affiché, entre Nintendo qui ne livre pas ses données numériques, plusieurs éditeurs mobiles très muets sur le sujet, et même chose sur le PC qui de toute façon n'intègre que les chiffres Steam.



Dans les grandes lignes :



- EA Sports FC 24 accuse logiquement, de par son changement de nom, un recul par rapport aux deux précédentes éditions, ce qui ne l'empêche pas d'être premier, volant la vedette à Hogwarts Legacy.

- La perte de vitesse est bien plus notable avec Modern Warfare III et ses 630.000 unités contre plus d'1 million pour Modern Warfare II. L'effet « extension vendue au prix fort ».

- L'absence de données dématérialisées n'empêche aucunement Nintendo de placer 3 jeux dans le top 10.





MEILLEURES VENTES CONSOLES EN FRANCE (2023)

(Pas de données numériques pour Nintendo)

(Pas de prise en compte des jeux vendus en bundle)



1. EA Sports FC 24 : 1.447.448

2. Hogwarts Legacy : 1.147.419

3. The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom : 973.255

4. Super Mario Bros. Wonder : 753.242

5. COD Modern Warfare III : 628.782

6. FIFA 23 : 603.013

7. Grand Theft Auto V : 427.301

8. Mario Kart 8 Deluxe : 384.860

9. Marvel's Spider-Man 2 : 380.263

10. Assassin's Creed Mirage : 328.989





MEILLEURES VENTES PC EN FRANCE (2023)

(Pas de données numériques hors Steam)

(Pas de données pour Larian, donc pas de Baldur's Gate III)



1. Diablo IV : 314.413

2. Hogwarts Legacy : 186.949

3. COD Modern Warfare III : 145.102

4. Grand Theft Auto V : 115.998

5. Red Dead Redemption 2 : 72.253

6. EA Sports FC 24 : 59.834

7. COD Modern Warfare II : 50.660

8. Sea of Thieves : 47.278

9. Starfield : 46.577

10. FIFA 23 : 39.660