Jeux Video

Selon Nate the Hate, dont les propos ont été ensuite approuvés par le leaker reconnu SEGA/Atlus (@MbKKssTBhz5).Bon, ce n'est PAS une grande surprise heinMais ce qui en revanche fait tilter, c'est que des "sourcés" sont déjà au courant de ce fait, ce qui pourrait laisser entendre que (contrairement aux plans initiaux leakés il y a un petit moment) plus aucune exclusivité temporaire PS5 ne serait à l'ordre du jour.En bref, on continue dans la voie du multi-supports D1 et j'imagine qu'à moins d'un chèque spéciale de la part de Nintendo, il en sera de même pour un futur Shin Megami Tensei VI.