Après les sorties de Wandavision, Loki saison 1 et les saison 1 et 2 de The Mandalorian, ce sont 4 autres series de Disney+qui auront le droit a une sortie combo Blu-Ray/Blu-Ray 4K en steelbook22 mai 2024: Falcon & Le Soldat de l'Hiver5 juin 2024: Obi-Wan19 Juin: Andor Saison 1 et Moon KnightA noter que Netflix commence aussi a s'y mettre puisque Mercredi sortira le 24 Mars mais uniquement en Blu-Ray et DVD