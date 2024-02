Les coûts de développement sont aujourd'hui 10 fois plus élevés que dans les années 90 et plus du double ou presque du triple du coût de Tekken 7. Même les serveurs de Fight Lounge sont coûteux à entretenir. Autrefois, il n'y avait pas autant de spécifications et il n'y avait pas de jeu en ligne. De plus, la résolution et la définition n'étaient pas aussi élevées. Aujourd'hui, tant de gens veulent que le jeu fonctionne et soit soutenu pendant longtemps. C'est pour cette raison qu'il faut dépenser de l'argent pour mettre à jour le jeu en permanence. Cependant, il ne garde probablement que de bons souvenirs des anciens jeux qu'il a connus dans son enfance et ne prête pas attention à l'évolution des temps et à l'augmentation des coûts. La situation économique et tout le reste changent. Si nous ne faisons rien comme il le suggère, le jeu cessera tout simplement de fonctionner dans quelques mois. Je pense que c'est ce qu'il veut. Il est donc inutile de lui parler de ces réalités. Il veut que nous arrêtions l'activité économique et que nous cessions de mettre à jour et de soutenir le jeu.

Harada (directeur de Tekken 8 ) :