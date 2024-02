Dans ce monde existent les magiciens, dont le pouvoir inquiète la population lambda. Nous avons deux personnages qui nous sont présentés. D'une part, Marin Kirizumi, un jeune magicien libéré des contraintes, se rend à Shibuya en quête de liberté. De l'autre, Sari Nishijima, une policière détenant elle aussi des pouvoirs magiques, fervente défenseur de la justice et des règles. Elle patrouille dans Shibuya et l'histoire débute lors de la rencontre de ces deux personnages.Avec en prime, une belle équipe derrière le jeu tout de droit venu de chez Square Enix :Ca sort le 25 juillet 2024 pour le moment seulement au Japon (comme c'est aussi sur Steam peut être moyen mondial)

Like

Who likes this ?

posted the 02/22/2024 at 05:51 PM by liberty