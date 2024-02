Jeux Video

Selon l'insider MbKKssTBhz5, auteur de plusieurs leaks autour de SEGA/Atlus.On garde néanmoins des pincettes :- Le plan initial des Super Game de SEGA serait de lorgner vers le pur jeu à service façon Fortnite et GTA Online- Crazy Taxi serait donc bien un AAA (le prod l'a indiqué officiellement pas plus tard que ce week-end) mais également Gaas avec events, collaborations, skins...- Il y aurait même une sorte de mode survie à 100 joueurs (j'imagine bien le truc d'enchaîner les courses de client dans un joyeux bordel avec des éliminés à chaque manche).- Jet Set Radio serait également un Gaas avec une forte mise en avant de l'exploration, toujours du graff mais également des "éléments de shoot" (le terme est large et vu le style, on peut très bien partir vers des armes airsoft).- Jet Set Radio comme Crazy Taxi, les originaux, auront droit à des remakes avant la sortie de ces rebootsOh que c'est casse-gueuleMais ça explique soudainement le statut de AAA.