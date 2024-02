Nouveau Duel du week-end après celui ayant opposésVS Resident Evil 8 (en gras le nom du gagnant) voici deux mastodonte pour un nouveau combat. Vous avez préférés la voie de l'amour et du pardon du premier jeu ou bien celui de la haine et la vengeance du deuxième ?- Votez soit pour l'un ou l'autre pour des raisons évidentes- Rappel samedi (et dimanche éventuellement) puis classement dans la foulée vous connaissez à force- Ne votez UNIQUEMENT si vous avez au moins jouer au deux jeux, pas forcément les avoir terminés non plus.- Si vous pouvez expliquer pourquoi en quelques lignes ce jeu en particulier c'est toujours un petit + sympa mais ce n'est pas obligatoire- Évitez de trop débattre car ça "perturbe" lors de la recompte, vous aurez tout loisir de le faire lors des résultats dimanche soir ^^A vos votes et dans le calme ! :P