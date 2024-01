Les énigmes ne sont jamais trop dures, mais suffisamment pour triturer les méninges quelques minutes pour vous donner satisfaction une fois le puzzle réussi, et le tout sans jamais rien vous expliquer : du grand art ! En dire plus serait spoiler le plaisir de la découverte du jeu, mais vous aurez compris : "Jouez-y !"

Si tout cela parait être un casse-tête à prendre des dolipranes en lisant mes explications, il n'en est rien en jeu, et c'est bien là que réside tout le génie de Cocoon : il est toujours clair sur la marche à suivre

