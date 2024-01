Poussée de masochisme ou parce que j'adore juste l'univers, j'ai une grosse envie de replonger dans Dark Souls en ce Souls.Ce serait l'occasion de tenter le Remastered et le 60 Fps, ça doit changer de ouf.Qui a fait le Remastered ici?PS : et ce DLC, putain...

Like

Who likes this ?

posted the 01/02/2024 at 06:30 PM by obi69