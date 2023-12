Voilà donc une autre console clouée au pilori sous la sacro-sainte "c'est les graphismes" spéciale juju, représentant des kevin au bon goût. Le fanatisme pro- X ou Y est une plaie je vous dis.Etqui est d'un autre niveau... et je compare avec le genre en 2023.

Like

Who likes this ?

posted the 12/23/2023 at 11:00 PM by solarr