Après une première présentation qui a autant impressionné qu'interrogé, les joueurs ont passé au peigne fin le trailer d'le nouveau jeu de. Ils ont alors découvert quelque chose d'intriguant lors du passage où Udo Kier parle, les lettreapparaissent dans sa bouche.Mais que veut dire ce mot me direz-vous ? Et bien il s'agit d'une ville de Shizuoka, qui s'écrit en japonais 静岡. Mais ce qui est réellement intriguant, c'est qu'en séparant les kanjis et en prenant leur traduction littérale, nous avons :静 : calme, silencieux (silencieux, silencieux)岡 : collinePlutôt étrange comme coiicindence non ?Mais ce n'est pas tout, les internautes ont également remarqué quelque chose d'autre d'intriguant, la porte par laquelle sont arrivée Kojima et Jordan Peele à la fin de la séquence vidéo, est curieusement identique a celle d'un certain P.T. :Il n'en fallait pas plus pour relancer la rumeur d'un jeu Silent Hill qui utiliserait les codes mises en place par la démo de P.T.. Mais comme d'habitude avec Kojima, il faudra attendre afin de savoir si tout cela n'est qu'un jeu pour perdre les joueurs ou s'il y a réellement un lien entre tous ces jeux.