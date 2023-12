Une cuillère à cocaïne en or, une grenade qui a échappé de peu à la douane et une chienne Rottweiler ressemblant au molosse de GTA V... Chez Thomas, la passion Grand Theft Auto est poussée à l'extrême. Ce normand de 26 ans est l'un des plus grand collectionneur au monde d'objets liés à la série culte du jeu vidéo. A l'occasion de la sortie du trailer de GTA VI, Thomas présente au Parisien son incroyable salle dédiée à la saga.