Vidéos Diverses

Depuis quea annoncé travailler sur unede, les fans du monde entier retiennent tous leur respiration. Tous ? Non, car le compatriote RwanLink bien connu sur YouTube pour ses travaux sur la saga, a pris les devants en nous livrant une version (non jouable) d'venant de célébrer son quart de siècle. Dans le style graphique du, et tournant sous le moteur graphique. Un travail d'orfèvre qui lui aura pris 600h et 4 mois.C'est certainement le plus beau cadeau d’anniversaire imaginable pour les 25 ans de ce jeu vidéo qui a marqué ma vie de joueur. Personnellement, je paierai très cher pour voir un film d'animation Zelda de cette trempe.