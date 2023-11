Christoph Hartmann, vice-président d’Amazon Games, déclare :



« Nous avons écouté nos clients et nous savons que leur offrir des jeux gratuits chaque mois est ce qu’ils souhaitent le plus. Nous affinons donc notre avantage Prime pour nous y concentrer davantage. Ces changements dans notre approche commerciale s’accompagnent de changements dans nos ressources, entraînant la suppression d’un peu plus de 180 postes. »

ces renvois peuvent apparaître particulièrement injustifiés

ActuGaming

Que cette fin d’année est terrible pour des certaines d’artistes et personnes travaillant dans l’industrie du jeu vidéo. Pendant que le monde se prépare à la fête de façade que sont les Game Awards, les vagues de licenciements se multiplient chez plusieurs grands groupes, et personne ne semble être épargné. Hier, c’est Amazon Games qui annonçait un plan de restructuration via le site Aftermath, qui en a eu vent avant que les renvois soient publics.Avec la trésorerie d’Amazon () et celle de son fondateur,, ce qui n’est pas une première en 2023.