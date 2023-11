pour le grand déballageLEVEL-5 fera un direct LEVEL-5 Vision 2023 II, ce 29 novembre à 21h au Japon (environ à 13 heures chez nous si je dit pas de bêtise)visionnable sur Youtube et niconico avec sous-titrage en anglais pour les fans d'Harry Potter.Jeux en vedette:- Inazuma Eleven: Victory Road- DECAPOLICE- FANTASY LIFE i: The Girl Who Steals Time- Megaton Musashi Wired- and Professor Layton and The New World of Steam.Un programme chargé certes mais sans surprise, on devrait avoir l'officialisation des dates ( report de Fantasy life i à 2024 normalement )