Nintendo continuera à sortir de nouveaux titres et contenus pour la Switch, a déclaré le président de Nintendo,, lors de la présentation des résultats financiers du deuxième trimestre de Nintendo pour l'année fiscale se terminant en mars 2024.sans être liés par le concept traditionnel du cycle de vie de la plateforme."Furukawa a poursuivi : " À l'avenir, nous aimerions continuer à voir de nombreux consommateurs jouer à la Nintendo Switch, et maintenir notre dynamique commerciale. "Bon ben va falloir se coltiner Mamie car Nintendo ne veut pas encore la jeter aux orties.Intéressant car on peut se demander de quel nature seront les jeux qui seront proposés.Car surtout cela sous-entends une sorte retro-compatibilité avec la Switch 2.Et bien sur la question de savoir si un jour elle va battre le record de la PS2(bonne chance mamie Switch les 158 millions va falloir aller les chercher )

posted the 11/08/2023 at 09:10 AM by newtechnix