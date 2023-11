Et voilà la suite !- J'en attendais pas grand chose et pourtant une excellente surprise. Et la fin est une sacrée révélation !- Le meilleur de la saga, dommage qu'après ça soit parti en couilles...- Un film malveillant LOUL...- Un super film d'horreur avec un très bon concept à base de cassette qui met en scène des meurtres macabres...- Film qui avait fait grand bruit à sa sortie, avec un côté gore extrêmement poussé...- Malgré son nom un peu ridicule, ce film est quand même assez flippant. Vous n'oserez plus regarder sous votre lit...- Un film très dérangeant à base de sexe et de malédiction. Une œuvre plus intelligente qu'elle en a l'air car elle délivre un véritable message.- J'ai pas grand chose à dire si ce n'est que c'est très bien x)- Un remake du classique de Stephen King, avec un clown plus monstrueux que jamais. La suite est quand même moins bien je trouve...- Ce film met très mal à l'aise, une ambiance bien glauque. Même si j'étais un peu déçu de la fin, ça reste un putain de film d'épouvante !- Un film qui plaira pas à tout le monde car il est très particulier mais j'ai beaucoup aimé. C'est ultra glauque à base de secte bien chelou, bien que c'est un film assez "gueulard" il met véritablement mal à l'aise.- Je trouve les créatures de ce film vraiment flippante et archi bien foutu.- Il fallait bien mettre un épisode de ce classique de l'horreur et j'ai trouvé le 3 bien meilleur que le 2. Après faut avouer, 2021 était pas ouf comme année pour les films d'horreur...- Comme quoi le porno ça peut être dangereux hein ^^- Je le met entre parenthèse car déjà l'année est pas encore terminée, mais aussi car je l'ai pas encore vu. Mais il semblerait que ce soit le meilleur film d'horreur sorti cette année.Voilà, ainsi s'achève ce top spécial Halloween j'espère qu'il vous a plu. Il n'y aura pas de top ce week-end car d'une je pourrais pas et de 2 celui là compte malgré tout comme un top mais "par année" j'essaie de varier un peu les concepts m'voyez ?Hésitez pas à me dire votre top à vous car c'est tjr intéressant. A plush !