Il y a quelques temps, j'avais fait The Count Lucanor sur Switch. Je recommande ce petit survival horror en pixel art 2D où un garçon va se retrouver dans un château glauque après moult péripéties. Les choix durant le jeu conditionne la fin du jeu. Il y a donc une jouabilité pour connaitre tout ce que le jeu propose.

posted the 10/31/2023 at 06:50 PM by khawaz