Etant donné que FIFA n'est plus associé à EA pour les jeux de foot, je voulais vous proposer mon topFIFA 14 (mon dernier)FIFA 12FIFA 13FIFA 10FIFA 96 (Megadrive pour la nostalgieJ'ai l'impression que les jeux FIFA ont eu leur âge d'or sur la gen PS360 et que depuis la gen PS4/X1, c'est compliqué. Je ne parle même pas des versions Switch honteuses. Il parait que FC24 sur Switch est un peu mieux.

posted the 10/08/2023 at 04:55 PM by khawaz