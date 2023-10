Le compte Ys Central a publier les ventes en semaine 1 de chaque opus de la serie Ys et on ne peut pas dire que se soit très jojo pour le dernier opus.En effet malgré le "nouveau" moteur et le fait que le jeu soit sorti pour la première fois sur 3 plates-formes en un seul coup (PS4/PS5/Switch) au lieu de généralement qu'une seule, il fait moins bien que la première sortie de Ys VIII sur PSVita et de Ys IX sur PS4.Certains pensaient que sortir les jeux sont plusieurs plate-formes permettraient d'augmenter les ventes et donc d'augmenter sa popularité, au final ça les aura plus divisé qu'autre chose.Reste a savoir comment se vendra le jeu en occident... dans un an voir plus.On rappelle que Ys VIII a réussi l'exploit de dépasser les 600 000 ventes dans le monde.