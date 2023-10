PayDay 3 permet au joueur de personnaliser lui-même son expérience de jeu afin d'avoir la qualité graphique de ses rêves et lui permettant d'optimiser lui-même son jeu à sa plateforme de jeu. Comme sur un PC, mais avec moins d'options graphiques...Une solution pour éviter aux développeurs d'avoir à optimiser leur jeu sur Xbox Series S, ses 4 Tflops et ses 10 Go de Ram (ce qui montre à quel point Capcom ce sont de purs GENIES ils ont pu adapter Resident Evil 4 sur iPhone 15 Pro avec seulement 2 TLOPS et 8Go de ram VOUS VOUS RENDEZ COMPTE !!! OBLIGE J'ACHETE L'IPHONE 15 PRO A17 Pro) et pour éviter de "Hold Back The Entire Gen" ? Quel est votre avis à ce sujet ?