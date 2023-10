Hello ! Comme je sais que beaucoup sur Gamekyo s'inquiètent de l'avenir de la Xbox Series S à cause de Baldur's Gate III (même si je n'ai toujours vu aucun joueur y jouer sur PS5, mais c'est une autre histoire), j'ai acheté Assassin's Creed Mirage pour voir comment il tourne sur Series S !Sans surprise on est sur du 60 fps 1080p (enfin au doigt levé, je vous laisse compter les pixels et les baisses de résolution avec le DRS), et, j'sais pas, j'aime bien l'ambiance du jeu. On verra si je finis par lâcher l'aventure (ou pas).Cerise sur le gâteau : on est sur un tarif de 49.99 € (en démat' et des promos à 40 € en physique), plus digeste que les 79.99 € demandé par les autres jeux de nos jours...