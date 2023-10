Malgré sa forte inspiration de Dark Souls, il y a beaucoup de bon dans Lies of P - un nouveau jeu développé sous l'Unreal Engine 4 par Neowiz Games et Round8 Studio. La technique ici est impeccable : nous avons un mode qualité à 30fps, un mode haute fréquence d'images à 40fps pour les écrans 120Hz, et enfin un mode performance à 60fps avec des réglages visuels réduits. PS5, Xbox Series X et S sont testées ici, et Tom analyse les avantages de chaque modes.